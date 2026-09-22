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Mauro Icardi'ye 2099'a kadar ceza

Mauro Icardi'ye 2099'a kadar ceza

22.09.2026 10:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mauro Icardi'ye 2099'a kadar ceza

Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, Mauro Icardi'nin 2099'a kadar trafikten geçici olarak men edildiği açıklandı. Arjantinli futbolcu, bakanlığın paylaşımına sosyal medyadan yanıt verdi.
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Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, Arjantin'de 2099 yılına dek trafikten men edildi.

Arjantin Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Icardi, dolmuş ehliyetle sürücü koltuğunda! Eugenia "la China" Suárez kemerini çözdü ve Mauro Icardi sürüşe devam ederken vücudunun büyük bir kısmını pencereden dışarı çıkardı. Videonun yayılması üzerine, Icardi'nin sürücü ehliyetinin süresinin dolduğunu tespit ettik" denildi.

Ayrıca videoda Icardi'nin süresi geçen ehliyet bilgileri ve verilen ceza paylaşıldı.

Mauro Icardi'nin trafikten geçici olarak men edildiği, ehliyet yenileme sürecinin gerektiği de vurgulandı.

ICARDI'DEN BAKANLIĞA YANIT

Mauro Icardi, Arjantin Ulaştırma Bakanlığı'nın paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt verdi. İtalyan ehliyetinin 2029 yılına kadar geçerli olduğunu belirten Arjantinli futbolcu, ehliyetinin nasıl geçersiz hale getirildiğini sorguladı.

Icardi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, iyi günler. 2029 yılına kadar geçerli olan İtalyan ehliyetimi nasıl olup da geçersiz hale getirdiklerini öğrenmek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın bile biraz medyada yer bulabilmek için benimle uğraşması bana oldukça tuhaf geliyor. Ülkemizde daha rahat ulaşım sağlayabilmek için yolları düzeltmekle ilgilenin; tweet atıp hiçbir şey yapmadan oturmak yerine işinizi yapın. İnsanlara yalan söylemeyi bırakın ve çalışmaya başlayın.

Arjantin ehliyeti, Avrupa ehliyetine çevrildiğinde teslim edilmek zorunda. Hangi geçersiz kılma işleminden bahsediyorsunuz? Her şey biraz olsun gündem yaratmak ve dedikodu malzemesi çıkarmak için yapılıyor."

İlgili Konular: #Arjantin #ehliyet #mauro icardi

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