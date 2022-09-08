Mauro Icardi'den ilk mesajlar! 'Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız'
Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını açıkladığı Mauro Icardi, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu ilk açıklamalarında "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız." dedi.
Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılıların, Paris Saint Germain'den transferi Icardi'yi Atatürk Havalimanı Özel Havacılık Terminali'nde taraftarlar karşıladı.
Icardi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı. Dışarı çıkıp taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Uçakta üçlü çektirmeyi bana anlattılar. Çocuklar da öğrendi dışarıda deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Arjantinli yıldız, ayrıca, "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız." dedi.
29 yaşındaki Arjantinli golcü, havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlarla karşılaştığı anda büyük bir coşku yaşandı.
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