Mauro Icardi'den transfer iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 17.05.2023 - 21:15

Güncelleme: 17.05.2023 - 21:27

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, sosyal medyadan gelen sorulara yanıt verdi.

Icardi, Arjantin'e transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yıldız golcü, "Arjantin'e transfer olacağın haberleri doğru mu?" sorusuna, "Kimseyle konuşmadım. Yanlış" cevabını verdi.

BOCA JUNIORS İDDİASI

Icardi'nin, Arjantin'den Boca Juniors ile görüşme yaptığı öne sürülmüştü.

Galatasaray forması altında bu sezon 23 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 18 gol attı ve 8 asist yaptı.