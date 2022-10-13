Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya: Tüm dünyaya rezil oluyor
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile ilgili gece yarısı çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile ilişkisi gündemden düşmüyor. İstanbul'u terk ederek ülkesi Arjantin'e giden eşi Wanda'nın yanına giden Icardi, yaşananları Instagram canlı yayınında anlattı.
Anlık ortalama 100 bin kişinin izlediği canlı yayında yıldız futbolcu Icardi, Wanda Nara ile ilgili birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
GECE YARISI AÇIKLAMA
Sarı-kırmızılı futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ben deli değilim. Wanda'nın nasıl bir insan olduğunu her zaman bildim ve onu savundum. Artık geldiğimiz noktada Wanda'nın savunulacak bir tarafı kalmadı. Tavırlarıyla tüm dünyanın alay konusu oluyor. Ben bunlara katlanmaya hazır değilim" ifadelerini kullandı.
'BU SİRK OYUNU BİTECEK'
Icardi, "Ben çocuklarımızı düşünüyorum. Çünkü, olan onlara oluyor. Benim nasıl bir baba olduğumu biliyorlar. Benden olmayan çocuklarımızı bile hep kendi çocuklarım gibi sevdim. Wanda döndüğü zaman ne yapacağımıza oturup bakacağız. Medyadaki bu sirk oyunu bitecek" diye konuştu.
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