Max Verstappen, Max vs 100’de sadece 35 dakikada 100 rakibini geçti

Dört kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Red Bull sporcusu Max Verstappen, motorsporları kariyerinin başladığı go-kart dünyasına Max vs 100 projesiyle geri döndü. İngiltere’deki Silverstone Ulusal Pisti’nde gerçekleştirilen ve bugüne kadar düzenlenen en geniş katılımlı go-kart yarışı olan Max vs 100’de Verstappen, 101 kişilik gridin en arkasından start alarak önündeki 100 rakibinin tamamını geçti.

Organizasyon için özel olarak oluşturulan gridde 40 farklı ülkeden Red Bull sporcuları, içerik üreticileri, yayıncılar, gazeteciler ve yarışseverler yer aldı. Salı günü gerçekleştirilen antrenmanın ardından katılımcılar çarşamba günü sıralama seansına çıktı ve ardından Max vs 100 için start verildi.

VERSTAPPEN İLK TURDA BÜYÜK BİR ATAK YAPTI

101 go-kartın aynı anda ilk virajlara yöneldiği yarışın henüz başlangıcında Verstappen hızlı bir yükselişe geçti. Start çizgisine ulaşmadan önce 10’dan fazla rakibini geride bırakan Hollandalı Red Bull sporcusu, ilk virajlarda yaşanan yoğun trafiğin ardından geçişlerini sürdürdü.

Yarışın özel formatına göre Verstappen’in kartının arka bölümü rakibinin kartının ön kısmıyla aynı hizaya geldiği anda geçiş tamamlanmış sayıldı ve geçilen yarışmacı elendi. Verstappen, starttan yalnızca iki dakika sonra 37. sıraya kadar yükselirken 63 rakibini ilk tur tamamlanmadan geride bıraktı.

İlk turun ardından yarışın ön grubunda Jacky Martens, YouTuber Zac Alsop ve Red Bull Ford Powertrains teknisyeni Lewis Osler yer aldı. Verstappen ise önündeki isimlerle arasındaki farkı tur tur kapattı. Yarış Direktörü tarafından lider gruba ekstra hızlı tur hakkı verilmesine rağmen Verstappen, bir sonraki turda son rakibini de geçerek 30 turluk mücadelenin 14. turunda 100 geçişi tamamladı.

VERSTAPPEN: “BANA ESKİ YARIŞ GÜNLERİMİ HATIRLATTI”

Max vs 100 boyunca ortalama her 21 saniyede bir rakibini geçen Verstappen, 35 dakika içinde gridin son sırasından ilk sıraya ulaştı. Yarışın en hızlı turuna da 2:20.673’lük derecesiyle imza atan Verstappen, en yakın tur zamanını kaydeden Jacky Martens’in 2:23.327’lik derecesinden 2,6 saniyeden fazla hızlıydı.

Yarışta Zac Alsop dördüncü sırada yer alırken Red Bull off-road motosiklet sporcusu Pol Tarrés beşinci oldu.

Verstappen yarışın ardından, “Griddeki yerime gittiğimde ve önümde 100 kart olduğunu gördüğümde biraz endişelendim. İlk turdaki tüm o karmaşanın ardından ‘Tamam, bunu kontrol altına aldık’ diye düşündüm. Ritmimi bulup rakiplerimi tek tek geçmeye ve aradaki farkın kapandığını görmeye başladığımda gerçekten çok heyecanlandım. Yeniden bir go-kartın içinde olmak ve temellere dönmek çok güzeldi. Bana eski yarış günlerimi hatırlattı. Harika bir gün geçirdim ve galibiyetle ayrılmak çok güzeldi” dedi.

ARDA SAATÇİ VE ENİS KİRAZOĞLU DA VERSTAPPEN’E KARŞI YARIŞTI

Max Verstappen’in karşısına çıkan 100 isim arasında Red Bull sporcusu Arda Saatçi ve Türkiye’den içerik üreticisi Enis Kirazoğlu da yer aldı.

Dayanıklılık projeleriyle tanınan Red Bull sporcusu Arda Saatçi, bu kez koşu parkurlarından go-kart pistine geçerek Verstappen’e karşı mücadele etti. Oyun ve teknoloji dünyasına yönelik içerikleriyle tanınan Enis Kirazoğlu da 101 kişilik gridde yer alarak Max vs 100 deneyiminin parçası oldu.

YARIŞ VERİLERİ ANLIK OLARAK TAKİP EDİLDİ

Max vs 100’de Oracle teknolojisi, canlı zamanlama, GPS verileri ve yarış modellemelerini kullanarak Verstappen’in griddeki ilerleyişinin gerçek zamanlı olarak takip edilmesini sağladı. Rakiplerle arasındaki farklardan kritik geçişlere kadar yarışın verileri anlık olarak analiz edildi.

Her go-kartta bulunan araç üstü kameralar ve mikrofonlar sayesinde Verstappen ile rakipleri arasındaki anlar da canlı yayına yansıdı. BAFTA ödüllü komedyen Mo Gilligan’ın sunduğu Max vs 100, dünya genelinde Disney+ üzerinden, ABD’de ise ESPN platformlarında yayımlandı.

Max vs 100, Disney+ üzerinden dünya genelinde yeniden izlenebiliyor.