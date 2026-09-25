Mbappe'ye engel olamadık: Bizim Çocuklar, Fransa'ya tek golle yenildi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Türkiye ile Fransa, Kocaeli Stadı'nda karşılaştı. Milliler, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Kylian Mbappe attı.

Ay-yıldızlı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, 87. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

İlk maçından mağlubiyetle ayrılan Türkiye, ikinci maçını Bursa'da İtalya ile 28 Eylül akşamı oynayacak. Fransa ise aynı akşam Belçika'ya konuk olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Türkiye 0-1 Fransa

87' KIRMIZI KART | Uğurcan Çakır, ceza sahası dışında elle oynadığı gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

76' A Milli Takım gole yaklaştı! Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında topla buluşan Abdülkerim'in röveşata vuruşu üstten az farkla auta gitti.

75' Arda Güler'in ceza sahasının solundan şutunu Maignan kornere yolladı.

72' Olise'nin ceza yayının hemen gerisinden çektiği şut az farkla dışarı gitti.

69' Fransa 2. gole yaklaştı. Kounde ceza sahası içinde topu sağına çekip uzak köşeye vurdu. Top direğin dibinden dışarı gitti.

64' İsmail soldan çizgiye inip içeri çevirdi. Topla buluşan Oğuz'un sert şutu üstten auta gitti.

63' Doue sağına doğru topu sürüp ceza sahası dışından şutunu çekti, Uğurcan başarılı.

54' GOL | Fransa öne geçti. A Milli Takım'ın çıkarken kaptırdığı topta Olise, Mbappe'yi topla buluşturdu. Mbappe'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş, Uğurcan'ın sağından ağlara gitti.

50' Son anda Maignan! Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda bomboş kalan İsmail Yüksek'in kafa vuruşunu Maignan son anda kornere çeldi.

44' Cherki'nin pasında penaltı noktasının hemen gerisinde topla buluşan Rabiot'un tek vuruşu dışarı gitti.

43' Uğurcan'dan müthiş kurtarış! Olise, sağ çaprazdan soluna çekip harika vurdu. Uğurcan aynı güzellikte kurtardı.

42' Arda Güler, Cherki’ye faulünün ardından sarı kart gördü.

29' A Milli Takım gole yaklaştı! Ceza sahasına havalandırılan topta Ferdi Kadıoğlu'nun kafa vuruşu kalecide kaldı.

17' Olise, ceza yayındaki Mbappe'yi gördü. Mbappe'nin bekletmeden yaptığı vuruş yandan auta gitti.

3' Abdülkerim’in müthiş pasında Barış Alper araya kaçtı. Topu kontrol edip şutunu çekti, Maignan kurtardı. Dönen top Can’ın önünde kaldı, Can da denedi ancak Maignan bir kez daha gole izin vermedi. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.