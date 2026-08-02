Mecnun Otyakmaz duyurdu: Yeni sezon öncesi TFF'den çipli top kararı

TRT Spor'a konuşan Otyakmaz, bu önemli kararla ilgili şunları ifade etti:

"Bu sene FIFA Dünya Kupası'nda olan bütün yenilikleri Süper Lig'imize diğer federasyonlara da örnek olması amacıyla biz de gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yeniliklerden biri de çipli top teknolojisi. İnşallah Ocak-Şubat aylarında, ligin ikinci yarısıyla birlikte çipli topu kullanmak istiyoruz. Ayrıca Dünya Kupası'nda uygulanan futbolcuların ağzını kapatıp konuşmasında da IFAB'ın kararı doğrultusunda ilk etapta sarı kart şeklinde uygulayacağız. Aksi gösterilecek başka görüntüler ve kırmızı kartlık durumlar hariç."