Medipol Başakşehir galibiyet serisini 4 maça yükseltti
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
Medipol Başakşehir, puanını 46'ya yükselti. Turuncu-lacivertli takım bu sezon 5. yenilgisini alan 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor ise arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. İttifak Holding Konyaspor ise Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
GULBRANDSEN 4. GOLÜNÜ ATTI
Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbradsen, bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü Konyaspor'a attı.
Mücadelenin 49. dakikasında fileleri havalandıran Gulbrandsen, skoru 1-1'e getiren isim oldu.
NDAYISHıMıYE SAKATLANDI
Medipol Başakşehir'in Burundili savunma oyuncusu Youssuf Ndayishimiye mücadelenin 22. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Arka adalesini tutarak yerde kalan oyuncunun yerine 24. dakikada Alexandru Epureanu oyuna dahil oldu.
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