Medipol Başakşehir, Michy Batshuayi'yi gündemine aldı
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Mesut Özil'in ardından kadrosuna önemli bir golcü katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Özil ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan turuncu-lacivertliler, Michy Batshuayi'yi gündemine aldı.
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen, bonservisi Chelsea'de olan Michy Batshuayi, Medipol Başakşehir'in gündemine geldi. İstanbul ekibinde 28 yaşındaki Belçikalı golcü hakkında açıklama geldi.
Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Eröğüt, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Forvet transferimiz olabilir. Beş kişilik listemiz var. Michy Batshuayi de listemizde, istediğimiz isimlerden. Arzu ettiğimiz şartlar oluşmadı. İlerleyen günlerde oluşur mu, değerlendireceğiz. Bütün listeyi değerlendireceğiz. Hocamızın raporu doğrultusunda en uygun isim kimse, onu alacağız" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Beşiktaş'ta 33 Süper Lig maçına çıkan Batshuayi, 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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