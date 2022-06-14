Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da başlayacak
Spor Toto Süper Lig' ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da başlayacak.
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da başlayacak.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezonun ilk antrenmanın basına açık gerçekleştirileceği belirtildi.
Medipol Başakşer'in 26 Haziran-11 Temmuz'da Burdur'da Lavanta Tepesi Otel'de kamp yapacağı, hazırlık maçlarının programının ise daha sonra açıklanacağı aktarıldı.
2022-2023 Sezonu Kamp Programımız Belli Oldu |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) June 14, 2022
https://t.co/Lw2gF218VP pic.twitter.com/4Y4IKAuvcK
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