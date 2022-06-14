Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da başlayacak

Spor Toto Süper Lig' ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 18:08
Medipol Başakşehir yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da başlayacak
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Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 23 Haziran'da başlayacak.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezonun ilk antrenmanın basına açık gerçekleştirileceği belirtildi.

Medipol Başakşer'in 26 Haziran-11 Temmuz'da Burdur'da Lavanta Tepesi Otel'de kamp yapacağı, hazırlık maçlarının programının ise daha sonra açıklanacağı aktarıldı.


Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig yeni sezon
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