Medipol Başakşehir'de Junior Caiçara affedildi
Başakşehir, bir süredir kadro dışı bırakılan Junior Caiçara'nın affedildiğini açıkladı.
Başakşehir, bir süredir kadro dışı bırakılan Junior Caiçara'nın affedildiğini açıkladı.
Başakşehir'den Caiçara ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
Süper Lig'in 3. haftasında oynadığımız Kayserispor maçının ardından yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan futbolcumuz Junior Caiçara, teknik direktörümüz Aykut Kocaman ve Yönetim Kurulu'muzdan özür dilemiş, kendisine bir şans daha verilmesini istemiştir. Junior Caiçara'nın durumu teknik ekibimizden gelen talep doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiş ve 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren A takımımızla birlikte antrenmanlara başlamasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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