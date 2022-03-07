Medipol Başakşehir'de Stefano Okaka, 10. golünü Beşiktaş'a attı

Medipol Başakşehir’in tecrübeli santrforu Stefano Okaka, turuncu-lacivertli forma altında 10. golünü Beşiktaş ağlarına attı. Okaka ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray’dan sonra Beşiktaş filelerini de sarsmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 22:27
Medipol Başakşehir'de Stefano Okaka, 10. golünü Beşiktaş'a attı
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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Turuncu-lacivertlilerin gollerini 35. dakikada Trezeguet ve 45. dakikada Okaka kaydetti. Stefano Okaka, böylelikle turuncu-lacivertli formayla 24. maçında 10. golüne imza atmış oldu.

32 yaşındaki futbolcu, daha önce Rizespsor (3), Beşiktaş (2), Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Galatasaray’a karşı gol sevinci yaşamıştı


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