Medipol Başakşehir'de Stefano Okaka, 10. golünü Beşiktaş'a attı
Medipol Başakşehir’in tecrübeli santrforu Stefano Okaka, turuncu-lacivertli forma altında 10. golünü Beşiktaş ağlarına attı. Okaka ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray’dan sonra Beşiktaş filelerini de sarsmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.
Turuncu-lacivertlilerin gollerini 35. dakikada Trezeguet ve 45. dakikada Okaka kaydetti. Stefano Okaka, böylelikle turuncu-lacivertli formayla 24. maçında 10. golüne imza atmış oldu.
32 yaşındaki futbolcu, daha önce Rizespsor (3), Beşiktaş (2), Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Galatasaray’a karşı gol sevinci yaşamıştı
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