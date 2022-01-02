Medvedev sezona yenilgiyle başladı
Yılın ilk turnuvası olan ATP Takım Kupası’nda Rusya takımı için mücadele eden Daniil Medvedev, rakibi Fransız Ugo Humbert’e setlerde 2-1 kaybederek sezona yenilgi ile başladı.
Avustralya’da düzenlenen sezonun ilk turnuvası ATP Takım Kupası’nda mücadele eden Fransız Ugo Humbert, üç saat süren karşılaşmada son Amerika Açık Tenis Turnuvası şampiyonu Daniil Medvedev’i yenilgiye uğrattı.
Reuters’ın haberine göre, sezonun ilk turnuvasında karşı karşıya gelen iki sporcunun mücadelesi 6-7, 7-5, ve 7-6’lık setlerle Humbert’in üstünlüğüyle sona ererken ATP dünya sıralamasında ikinci olan Medvedev, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada fiziksel olarak çok kötü hissettiğini söyledi.
Humbert ise yaptığı açıklamada, “Şu an çok iyi hissetmiyorum ama çok mutluyum. Çok iyi bir karşılaşmaydı” diye konuştu.
Fransız raketin galibiyeti sonrası Fransa, B Grubu’ndaki ilk galibiyetini almış oldu.
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