Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin EURO 2024 elemelerindeki şansını değerlendirdi

10 Ekim 2022 Pazartesi, 13:56

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde avantajlı bir grupta olduğunu ve ilk 2'de yer alarak finallere gitmeye hak kazanacaklarına inandığını söyledi.

Başkan Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'de kullanılan Şeffaflık Tescil Teknolojisi'nin TFF 2. Lig ve 3. Lig'de de uygulanması için Sportradar firmasıyla yapılan anlaşmanın imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan, Galler, Letonya ve Ermenistan ile D Grubu'nda yer almasına ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükekşi, "Avantajlı bir gruptayız. Gruptaki rakiplerimiz, geçtiğimiz yıllarda maç yaptığımız ve bize yabancı olmayan takımlar. Hedefimiz grupta ilk 2'nin içinde olup, Almanya'da ülkemizi temsil edebilmek." dedi.

EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenecek olmasının önemine değinen Büyükekşi, "Almanya, Türkiye'den sonra Türklerin en fazla yaşadığı ülke. Bu ülkede Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için gayret edeceğiz. Eğer birlik ve beraberlik içinde olursak, dünyada başaramayacağımız hiçbir şey yok. Tarihimiz de buna benzer birçok başarıyla dolu. 2002 Dünya Kupası'nda ve 2008 Avrupa Şampiyonası'nda birçok başarıya imza attık. Bunun yanı sıra Hollanda ve Fransa gibi çok önemli ülkeleri yendik. Bu grupta şansımızın yüksek olduğunu düşünüyoruz. Kasım ayında İskoçya ve Çekya ile 2 özel maç yapacağız. Bunlar da önemli hazırlık maçları olacak. Yeni oyuncularımız da denenmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın en genç milli takımına sahip ülkelerden biri olduklarına vurgu yapan Mehmet Büyükekşi, "Bunun avantajını kullanmak istiyoruz. Bu oyuncularımızla istikrarlı bir şekilde devam edebilirsek geleceğin milli takımının omurgasını oluşturacağız. Geleceğe ümitle bakıyoruz." diye konuştu.