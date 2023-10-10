Mehmet Büyükekşi'den EURO 2032 değerlendirmesi: 'Maçlar hangi statlarda oynanacak?' sorusuna cevap verdi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO2032 ile ilgili konuştu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2032'nin ev sahipliğinin Türkiye-İtalya ortaklığına verilmesi sonrası konuştu.
Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle:
"Çok heyecanlıyız ve gururluyuz. 10 Ekim 2023'ü tarihe not düşmek lazım. 100. yılımızı Avrupa Şampiyonası ile taçlandırdık. Türkiye ile İtalya, 2032'yi birlikte düzenlemek konusunda sunum yaptık. UEFA Yönetim Kurulu onayladı.
Daha önce 5 defa aday olup bir sürü hayata geçiremediğimiz, bugün hayata geçirdiğimiz sevinçli haber çok önemli. Tüm ülkemize bu sevinçli haberi verdiğimiz için mutluyuz."
MAÇLAR HANGİ STATTA OYNANACAK?
Açılış maçı, final maçı gibi müsabakaların nerede oynanacağı henüz belli değil. Bugün konuştuğumuz şey, iki ülkenin bunu birlikte başarabilmesiydi. 10'ar şehir bildirdik. 2 yıl içinde İtalya'yla müzakereler yapacağız ve sayıyı 5'er stadyuma düşüreceğiz. Çok zorlanacağız, çok stadyumumuz var."
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