Mehmet Büyükekşi'den VAR için flaş yanıt!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR sisteminin kaldırılması yönündeki taleplere cevap verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'de bazı takımların Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarına yönelik yaptığı eleştirilere yanıt verdi.
Büyükekşi "VAR sisteminde 1-2 maç yerine genele bakmak lazım. VAR, hakemlerin yanlış karar vermesini önlemek için var. Gri pozisyonlara karışmıyor. Hakem görmediyse ve yanlış karar verdiyse devreye giriyor. "VAR sistemi istemiyoruz' eleştirilerinde 1-2 kulübünün değil tümünün taleplerine bakmak lazım. Birçok kulüp ve taraftar, bence bunun tersini düşünüyor" ifadelerini kullandı.
"HAKEM DE İNSAN"
"Hakem de bir insan hata yapabilir" diyen Büyükekşi, "Futbolcular ve teknik adamlar da hata yapabiliyor. Önemli olan iyi niyetli olması. Yanlış yapan hakemler ceza alıyor. Hakemlerimizin performansı daha da artacak. Her hafta toplantılar yapıyoruz. İşin takipçisiyiz. Eskiden sadece maç seyrederdik. Şu an hakem de seyrediyoruz. İyinin düşmanı mükemmel. Daha mükemmel olması için çaba içindeyiz. Türk futbolunun marka değerini artırabilirsek bu konuları daha rahat çözmüş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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