Mehmet Demirkol: "Fenerbahçe panik atak oluyor"

11 Kasım 2021 Perşembe, 08:38

Ünlü spor yazarı Mehmet Demirkol, rakiplerin 'savunmada durup bütün delikleri kapayalım. Banlar nasıl olsa atamaz' dediği zaman Fenerbahçe'nin başarılı olamadığını söyledi. Yorumcu, "Rakipler 'Biz bunlara kapanırsak olmaz. Takır takır topumuzu oynayalım. İşimizi yapalım' dediği zaman Fenerbahçe oynuyor" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin rakiplerinin "Kapanırsak biz bunların önüne geçemeyiz" demediklerini belirten Demirkol konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu çözümsüzlüğe itiyor Fenerbahçe ve Pereira'yı. Sıkıntı bu. Rakip atak yapıyorsa paniğe sokuyor Fenerbahçe. Rakip kapanmışsa panik atak oluyor Fenerbahçe. Kendi kendine debeleniyor. Top kayıpları, yanındaki adama pas verememe başlıyor. Tempo yapalım ile olmuyor."

Fenerbahçe'nin tek pozisyonunda Miha Zajc ile gol attığını vurgulayan yorumcu, "Ceza sahsı dışından bir vuruş. Ama o ceza sahası dışı sayılmaz. Üçlü bir paslaşma var. Açtılar defansı.. Zajc çat vurdu. Fenerbahçe'nin tek olgun atağı o" diye konuştu.

Üçlü, dörtlü savunma tartışmalarına da değinen Demirkol şunları söyledi:

"Üçlüymüş, dörtlüymüş boş.. Fenerbahçe dörtlüye döndü. Ne oldu? Yine yedi golü. Gene üretemedi. Dörtlü savunma geldi aynı şey oldu. Paniğe girince Fenerbahçe savunması kendini geriye atmaya başlıyor. Üçlüde kanada atılan toplarda savunma daha fazla koşmak zorunda kalıyor. Kaymaları doğru yaparsan her pozisyonda fazla olursun."

Demirkol, Fenerbahçe'nin Galatasaray maçına hangi hocayla çıkacağının soru işareti olduğunu vurguladı. Yorumcu, "Bu kadar sık hoca değiştirerek bir şey kuramazsın. Kendim dahil kurulum aşamasını beklemeden hoca analizi yaparak büyük hatalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bekleyeceksin. Hocasız da Fenerbahçe bu kadar puan alır. Evet alır ama 6 ay sonra bakalım hoca ne kuracak? 3 günde olmuyor bu işler" dedi.