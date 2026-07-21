Mehmet Demirkol, Socrates Dergi'den ayrıldığını duyurdu

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, 2026 FIFA Dünya Kupası finali sonrasında yapılan canlı yayında 6 yıldır görev yaptığı Socrates Dergi YouTube kanalındaki son yayını olduğunu açıkladı

Demirkol, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bu benim Socrates'teki son yayınım. Yani esasında çok kişisel bir şey. Şahane altı yıl geçirdim. Bu benim kararım. Dört ay önce verdim bu kararı ve sevgili Can'a söyledim. Memnun kalmadı muhtemelen ama anlayışla karşıladı. Yani veda olarak söylemiyorum. Yine evim benim burası, yine gelirim diye düşünüyorum. Sadece kişisel bir karar. Beni bu altı yıl boyunca aranıza aldığınız için çok teşekkür ediyorum"