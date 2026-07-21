Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mehmet Demirkol, Socrates Dergi'den ayrıldığını duyurdu

Mehmet Demirkol, Socrates Dergi'den ayrıldığını duyurdu

21.07.2026 09:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Mehmet Demirkol, Socrates Dergi'den ayrıldığını duyurdu

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, 6 yıldır görev aldığı Socrates Dergi YouTube kanalından ayrıldığını duyurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, 2026 FIFA Dünya Kupası finali sonrasında yapılan canlı yayında 6 yıldır görev yaptığı Socrates Dergi YouTube kanalındaki son yayını olduğunu açıkladı

Demirkol, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bu benim Socrates'teki son yayınım. Yani esasında çok kişisel bir şey. Şahane altı yıl geçirdim. Bu benim kararım. Dört ay önce verdim bu kararı ve sevgili Can'a söyledim. Memnun kalmadı muhtemelen ama anlayışla karşıladı. Yani veda olarak söylemiyorum. Yine evim benim burası, yine gelirim diye düşünüyorum. Sadece kişisel bir karar. Beni bu altı yıl boyunca aranıza aldığınız için çok teşekkür ediyorum"

İlgili Konular: #ayrılık #Mehmet Demirkol #Socrates

İlgili Haberler

Fenerbahçe yeni sezonu açıyor: Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi sahnesinde
Fenerbahçe yeni sezonu açıyor: Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi sahnesinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Gornik Zabrze'yi ağırlayacak.
Fenerbahçe'nin UEFA listesi güncellendi: İki yıldız kadroya eklendi
Fenerbahçe'nin UEFA listesi güncellendi: İki yıldız kadroya eklendi Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı Gornik Zabrze maçı öncesi UEFA'ya bildirdiği kadroda değişiklik gerçekleşti.
Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze'den açıklama: 'İyi analiz ettik'
Fenerbahçe'nin rakibi Gornik Zabrze'den açıklama: 'İyi analiz ettik' UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Gornik Zabrze'de teknik direktör Michal Gasparik, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gasparik, iyi hazırlandıklarını ve istedikleri oyunu sahaya yansıtmaya çalışacaklarını söyledi.