Mehmet Demirkol'dan Vitor Pereira'ya eleştiri: "Geç kaldı"
Spor yazarı Mehmet Demirkol, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturduğu maçı değerlendirdi.
Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçe'nin 10 kişi tamamladığı karşılaşmada ev sahibi Trabzonspor, rakibini 3-1 yenerek zirveye yerleşti.
Spor yazarı Mehmet Demirkol mücadeleyi değerlendirdi. İşte Demirkol'un yazısı:
"Pereira maça bir ön alan baskısıyla Trabzonspor’un iki kanadına da baskı yaparak girdi. Golü buldu. Mesut’la ikinci şansı da buldu. Ancak 2. bölgeye çekildikten sonra Trabzonspor’un orta sahada üstünlüğünü alması doğaldı. Çünkü Crespo Gustavo’yu destekleme konusunda yetersiz kaldı. Bu 2. bölgede tutunmalarını engelledi. Trabzonspor onları Ömür-Bakesetas-Berat üçlüsüyle geri itti. Nwakeme-Gervinho ikilisinin yarattığı tehdit Osayi-Ferdi ikilisini de tedirgin etti. 1. bölgeye çekildiler. Sonra kırmızı kart geldi ve oyun tamamen değişti.
KİM’İN POZİSYONU FAUL DEĞİL
Pozisyonun faul olduğunu düşünmüyorum ama eğer faulse bariz gol şansından direkt kırmızı kart gösterilmesi gerekirdi. Bu da Şansalan’ın dengesini kaybettiğini gösterir sanırım. Nwakame’nin özünde haklı ama usulde -tıpkı Gustavo gibi- kartı gerektiren yoğun baskısı hakemi oldukça etkilemiş olmalı. Gol içinse sadece Altay’ın hatasının değil Bakasetas’ın cesur tercihini de konuşmak lazım. Kaleci için yere adam yatırmak oraya şut çekilmeyecek demektir. Öyle olmadığını göstermek cesur bir tercih. Top takılsa dalga konusu olabilecekken kahraman oldu böylece.
4’LÜYE DÖNÜP SOSA’YI ALABİLİRDİ
Kart sonrası Gustavo’nun savunmanın merkezine çekilmesi Crespo’nun yetersizliğiyle Fenerbahçe’nin tüm ön tarafının yapısı bozuldu. Tüm alan paylaşımları zincirleme olarak dağıldı. 4’lüye dönüp Sosa’yı oyuna almak bunun önüne geçebilirdi. Avcı da Nwakame oyundan çıktıktan sonra Cornelius’u oyuna almak için biraz fazla bekledi denebilir. Ama o hamleyle de net olarak oyunu aldılar. Pereira’nın hamlesi geç kaldı ve boşa çıktı."
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