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Mehmet Türkmen'e UEFA Uluslar Ligi'nde görev

Mehmet Türkmen'e UEFA Uluslar Ligi'nde görev

5.10.2026 15:39:00
Güncellenme:
AA
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Mehmet Türkmen'e UEFA Uluslar Ligi'nde görev

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Uluslar Ligi'nde oynanacak Arnavutluk - San Marino maçını yönetecek.

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FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk ile San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkmen, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Air Albania Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak mücadelede düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek.

Müsabakada Oğuzhan Çakır dördüncü hakem olarak görev alacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak'ın oturacağı mücedelede Erkan Engin ise AVAR olacak.

İlgili Konular: #Arnavutluk #Mehmet Türkmen #San Marino

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