Melih Mahmutoğlu: 'İstediğimiz 3 kupa daha var'

Fenerbahçe Tarfin, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupayı 9. kez müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından kaptan Melih Mahmutoğlu değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş'a saygı duyduklarını ve siyah-beyazlıların her zaman iyi basketbol oynayan bir ekip olduğunu söyledi.

"BEŞİKTAŞ'A SAYGI DUYUYORUZ"

Sezona kupayla başlamanın çok önemli olduğunu kaydeden Melih Mahmutoğlu, şunları söyledi:

"Basketbol Avrupa Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bizi yoğun bir tempo bekliyor. Sezona başlarken kupalarla dolu bir sezon istiyorduk. Cumhurbaşkanlığı Kupası da bu hedeflerimizden biriydi. Kazandığımız için mutluyuz. Beşiktaş'a her zaman saygı duyuyoruz. Onlar da maçı sonuna kadar bırakmayan ve iyi basketbol oynayan bir ekip. İki taraf için de ilk maçlar her zaman zorlu geçer. Yeni oyuncularımız var, onların da yeni oyuncuları var. İki tarafın da alışması için süre lazım. Sahada iyi bir basketbol olmayabilir ama kazanmak önemliydi. Kupayı müzemize götürdüğümüz için tüm takıma, camiama teşekkür ediyorum. Mutluyuz ama çok fazla vaktimiz yok. Cuma günü Virtus Bologna ile oynayacağız. İnşallah bu sezon kupalarla dolu bir sezon olur. Herkes için güzel bir sezon olmasını diliyorum."

"DAHA DA İYİ OLACAĞIZ"

Yeni transferlerin durumuna değinen 36 yaşındaki oyuncu, "Yeni transferlerin hepsinde Avrupa Ligi tecrübesi var. Sonuçta bu atmosfere alışkın olmak da önemli. Bugün sahadaki herkes bu atmosferde iyi oynayabildi. Özellikle bu tarz karşılaşmalarda maçın başı önemli. Biz de iyi başladık, farkı açtık. Sonrasında bazı dakikalarda Beşiktaş geri gelir gibi oldu. Yeni oyuncuların da katılmasıyla beraber daha da iyi olacağız. İnşallah hepimiz için sakatlıksız, güzel bir sezon olur" dedi.

"ÖNÜMÜZDE 3 KUPA DAHA VAR"

Melih Mahmutoğlu, taraftarın maçta muazzam bir atmosfer oluşturduğunu aktararak "Bizler basketbolcular olarak bu tarz atmosferleden çok keyif alıyoruz. Güzel bir ortam vardı. Ben kendi taraftarıma çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiler ve bizi sonuna kadar desteklediler. Şimdi Cuma günü Virtus Bologna maçını bekliyoruz. Yoğun bir Avrupa Ligi serüveni başlıyor. Önümüzde hedeflediğimiz 3 kupa daha var. Daha yolun çok başındayız. Güzel bir takım ortaya çıktı. İçerde ortam da gayet iyi" değerlendirmesinde bulundu.