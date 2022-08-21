21 Ağustos 2022 Pazar, 00:09

Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 5-2 mağlup oldu.

Melih Saatçı karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için yorumladı.

Melih Saatçı'nın yazısı şu şekilde:

"Kolay degˆil yorucu Danimarka deplasmanından Antalya’nın sıcak ve nemli havasında mac¸a c¸ıkabilmek. Bir de u¨zerine ro¨vans¸ mac¸ının da hafta ic¸i oynanacak olması, ister istemez Trabzonsporlu futbolcuların mac¸a motive olmasını etkiledi.

S¸ampiyonlar Ligi ayrı bir du¨nya ,ayrı bir go¨rsel s¸o¨len, kulu¨pler du¨zeyinde futbolun en u¨st noktası. Trabzonspor o¨nu¨nde son bir engel kaldı belki 90 dakika ,belki uzatmalar veya penaltı atıs¸ları sonucunda alınacak bir galibiyet bu go¨rsel s¸o¨lenin ic¸ine Trabzonspor’u ve tu¨m Tu¨rkiye ‘yi alacak. U¨lkemiz ic¸inde c¸ok o¨nemli bir mu¨cadele olacak Kopenhag kars¸ılas¸ması.

Antalyaspor mac¸ında Trabzonspor mac¸ bitse de bir an o¨nce Kopenhag mac¸ını oynasak du¨s¸u¨ncesinde bir go¨ru¨nu¨m ortaya koydu. Ne olursa olsun Trabzonspor’un mac¸a iyi konsantre olması gerekirdi. Marc Bartra gibi takıma c¸abuk uyum sagˆlamıs¸ bir oyuncun var Kopenhag mac¸ında da iyi mu¨cadele etmis¸ sen bu oyuncu ile mac¸a bas¸lamıyorsun. Bas¸lamalısın teknik heyet! Bartra ile oyuna bas¸lamamak bu¨yu¨k bir teknik heyet hatasıdır”

Kopenhag mac¸ında attıgˆı gol dıs¸ında oyunda olmayan Bakesetas’ı dinlendireceksin oyuna bas¸latmayacaksın kenar yo¨netim! Oyun 0-2 olmus¸ mac¸ı do¨ndu¨rmek ic¸in bas¸ta yapman gerekenleri sonradan yapıyorsun kenar yo¨netim olmadı !Sonra beraberligˆi yakalarsın sonra da 2-5 geriye du¨s¸ersin !Kars¸ında da Nuri S¸ahin yo¨netiminde sahaya iyi yayılan derli toplu bir takım var! Tu¨m bu hususları c¸ok iyi analiz etmesi gerekirdi Trabzonspor teknik heyetinin...

Antalyaspor mac¸ından gereken derslerin hemen c¸ıkarılması ,c¸ıkarılmadıgˆı takdirde Kopenhag mac¸ının c¸ok zor gec¸ecegˆi as¸ikar."