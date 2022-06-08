Melih Saatçı yazdı: 'Litvanya galibiyetine sevinir olduk'

08 Haziran 2022 Çarşamba, 00:39

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi karşılaşmasında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.

Melih Saatçı, mücadeleyi Cumhuriyet.com.tr için yorumladı.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Kars¸ılas¸ma o¨ncesi c¸ok eski yıllara c¸ocuklugˆuma do¨ndu¨m. 80’li yılların bas¸larında I·ngiltere, Almanya gibi takımlarla oynayıp farklı skorlarla magˆlup olurduk ama kars¸ımıza Lu¨ksemburg, Malta gibi alt seviye takımlar c¸ıktı mı ve de bir de galip geldik mi sanki Avrupa s¸ampiyonu olduk gibi sevinirdik. Aradan 35-40 sene gec¸mis¸ futbolumuzun geldigˆi nokta yine aynı ne yazık ki...

Gu¨mu¨mu¨zde bu¨yu¨k paralar harcanan ve tesisles¸mede de bu¨yu¨k yatırımlar yapılan u¨lkemizde geline nokta futbol takımımızın UEFA Uluslar Ligi’nde 3.lig de yer alması.

Geline nokta da Cebelitarık, Lihtens¸tayn gibi futbol endu¨strisine harcanan maliyetler yo¨nu¨nden c¸ok c¸ok altımızdan olan u¨lke milli takımları ile aynı kategorideyiz. Hatta Ermenistan milli takımı bizim u¨st kategorimizde. Ne yazık ki futbolumuzun geldigˆi nokta harcanan paralar go¨z o¨nu¨nde bulunduruldugˆunda c¸ok c¸ok ters orantılı.

Forea Adaları’nı ve Basketbol u¨lkesi Litvanya ‘yı yendik mi sevinir olduk. Stefan Kuntz’u bu takımlarla mu¨cadele edelim diye mi takımın bas¸ına getirildi. Kuntz’la Milli takımımızın mesafe alması mu¨mku¨n degˆil . Serdar Dursun ile mi yapılanacaksın. Esasında bu futbol yo¨netim anlayıs¸ı ile de u¨lke futbolunun kademe atlaması mu¨mku¨n degˆil.

Kuntz ‘a bu amato¨r takımlarla oynayarak mili mac¸ tecru¨besi kazandıracagˆımıza kendi ic¸imizde genc¸ teknik direkto¨rlerimize tecru¨be kazandıralım. Kim bilir belki onlarda milli takımımız ile beraber kategori atlayarak Tu¨rk futboluna ivme kazandırırlar."