Melih Saatçı, Hatayspor – Trabzonspor maçını değerlendirdi

06 Mayıs 2022 Cuma, 22:28

Hatayspor, Spor Soto Süper Lig'in 36. haftasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol yorumcusu Melih Saatçı, karşılaşmayı değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Trabzonspor zorlu Antalyaspor mücadelesinin hem psikolojik hem de fiziksel boşalımı ile şampiyonluğu kazanmayı ve de hak ettiği şampiyonluk apoletini yıllar sonra takmayı başardı.

Trabzonspor’un Hatayspor maçına değinmeden önce şampiyonlukta emeği geçen başta Ahmet Ağaoğlu olmak üzere yönetim kurulunu ve teknik direktör Abdullah Avcı’yı ve de sezon başından bu yana hemen hemen her maçta mükemmel bir mücadele ortaya koyan Trabzonsporlu futbolcuları kutluyorum.

Şampiyonluk kazanılırken olmazsa olmazların başında gelen Trabzonspor camiasını ve de muhteşem taraftarını da ayrıca kutluyorum. Maç daha bitmeden maç bitti yanılgısı ile yaşanan sorunlar dışında Trabzonspor sevdalıları, muhteşem bir şampiyonluk kutlaması yaparak, korkulanın aksine hiçbir olumsuz durum yaşatmayarak örnek mükemmel bir şampiyonluk kutlaması yaptılabrr. 35 yıldır futbolu ve sporun hemen hemen her branşını takip ediyorum maç sonu bu kadar görkemli kutlamalar görmedim. Kutlamaları organize edenlere de bravo diyorum.

Trabzonspor’dan açık söylemek gerekirse Hatay deplasmanın da oyun ve sonuç anlamında beklentim yoktu. Oyun üzerinden bu maçın analizinin yapılmasını da çok doğru bulmuyorum. Yazımın başında da belirttiğim üzere Trabzonspor adına Antalyaspor karşılaşmasının ardından yıllar sonra, her türlü yapılan haksızlıklara karşı hasretle beklenen ve yine de her sene hedefinden vazgeçmeyen bir takımın tutku ile şampiyonluğa ulaşmasını tüm Türkiye izledi. Süper ligde hedefine ulaşan bir takımı mental anlam da Hatayspor karşılaşmasına hazırlamak kolay değildi.

Trabzonspor da yeni hedef çifte kupa kaldırmak ve de bu hedefi yakalamak Trabzonspor’un sezon başından bu yana ki performansını gördüğümüzde hiç hayal olmasa gerek. Bunun için de hafta içi oynanacak Kayserispor engelinin geçilmesi gerekiyor."