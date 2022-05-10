Melih Saatçı, Kayserispor – Trabzonspor maçını değerlendirdi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kayserispor deplasmanına konuk olan Trabzonspor karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrılan taraf oldu. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a toplamda 4-3 mağlup olarak turnuvaya yarı finalde veda etti.
Futbol yorumcusu Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:
"Trabzonspor, saçma sapan bir penaltı yapan Kayserili oyuncunun hatası ile maça 1-0 önde başladı.
Kayserili oyuncular, Trabzonspor orta sahasında hiç direnç ile karşılaşmadan rahat rahat Trabzonspor yarı sahasında pozisyona girdiler.
İlk yarı Kayserispor’un 4 net gol pozisyonunu Uğurcan ve Victor Hugo önledi desek sanırım yanlış olmaz. Şampiyon bir takımın kalesinde bu kadar pozisyon vermesi akıllara ziyandı. Elbette bu durumun yaşanmasında Trabzonsporlu oyuncuların şampiyonluk rehavetine girmesinin de etkisi büyüktü. Büyük takımların böyle bir lüksü olmasa gerek. 38 yıl sonra çifte kupaya bu kadar yaklaşmış iken Trabzonsporlu oyuncuların işi çok sıkıya almaları gerekirdi diye düşünüyorum.
Kayserispor ilk yarı hemen hemen bütün ikili mücadeleleri kazandı. Trabzonspor özellikle sağ kanatta Kayserili oyuncu Onur’u durduramadı. Onur Trabzonspor’un sol tarafından çok etkili ataklar yaparak takımını pozisyona soktu. Trabzonspor da Visca sahada hiç yok gibiydi, Hamsik eski bildiğimiz Hamsik değildi, Trabzonspor da savunma, orta saha ve hücum hattında öyle boşluklar vardı ki Kayseri takımı kimse anlamadan bir anda skoru 2-1’e getirdi. Trabzonspor ise öyle ki karşılaşmada ilk korner atışını 79.dakikada kullandı. Bakesetas ta oyunda var mı yok mu belli değil derken skoru Bakesetas 2-2 yaptı. Djanny çok top kaybetti.
Kayserispor enerjisini maçın sonunda çok iyi kullanarak kendisine hem turu getirecek skor üstünlüğünü yakaladı hem de finali… Trabzonspor için de Trabzon yöresinin tabiri ile Olmadi Uşaklar..."
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