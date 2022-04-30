Melih Saatçı, Trabzonspor – Antalyaspor maçını değerlendirdi

30 Nisan 2022 Cumartesi, 22:58

Trabzonspor, 38 yıl aranın ardından şampiyon oldu ve mutlu sona ulaştı.

Futbol yorumcusu Melih Saatçı, Trabzonspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın şampiyonluk değerlendirmesi şu şekilde:

"Trabzonspor, şampiyonluk maçında Antalyaspor’dan istediği skoru aldı.

Trabzonspor ilk yarı golü erken bulmasına rağmen oyunu kontrol altına alamadı. Son haftalarda oyun anlamında inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Trabzonspor, öne geçtikten sonra özellikle ilk 15 dakikadan sonra oyununu düşürdü. Özellikle ilk yarı golü bulduktan ve skor üstünlüğünü ele geçirdikten sonra orta sahayı tamamen Antalyaspor'a bırakan bir Trabzonspor sahada vardı.

Trabzonspor , oyunu sıkıştıramayan ve de etkili orta saha oyuncularının atacağı ile derin toplarla Antalyasporlu oyuncuları rahatsız etmeyen bir görünümde idi. İlk yarı, Nwakeme’nin olmamasının da sıkıntı yarattığını rahatlığını söyleyebilirim. Visca yine eski form düzeyinden oldukça düşük bir seviye idi. Oysaki Trabzonspor oyunu tutabilse daha temkinli olabilse maçı çok daha rahat geçirebilirdi. Trabzonspor da özellikle ilk yarı öyle kontrolsüz ataklar ve de top kayıpları yapıldı ki Antalyasporlu oyuncular orta sahayı çok çok rahat geçtiler. Trabzonspor adına ilerde 3‘lü oynamanın hiç gereği yoktu. Antalyaspor, ikinci yarı geldi geliyorum diyen golünden sonra kazandığı penaltı ile karşılaşmada öne geçme fırsatını da yakaladı. Uğurcan ‘ın penaltıya geçit vermemesi Trabzonspor’u bir nebze de olsa da kendine getirdi ve Doğukan ‘un güzel golü ile de öne de geçti. Antalyaspor ise Nuri Şahin yönetiminde derli toplu, oyunu iyi oynayan ve sahaya iyi yayılan bir takım olduğunu attığı beraberlik golü ile de bir kez daha göstermiş oldu.

Maç üzerinden baktığımızda maçın hakkı beraberlikti ve de öyle de oldu. Takımların sezon içerisin de ki performanslarına baktığımızda ise şampiyonluk Trabzonspor ‘un hakkı idi ve de hak eden takım da şampiyon oldu."