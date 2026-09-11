Cumhuriyet Gazetesi Logo
Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş doğru yolda ilerliyor'

Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş doğru yolda ilerliyor'

11.09.2026 22:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş doğru yolda ilerliyor'

Beşiktaş, Süper Lig’in 5.haftasında kendi sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beşiktaş sahasında fazla yorulmadan maç iştahı ile çok net bir galibiyet aldı. 

Maçın başından sonuna kadar oyuna girene çıkan her Beşiktaşlı oyuncu sahada basmadık yer bırakmadı.Sadece futbolcuları mı? Takımını desteklemeye gelen Beşiktaşlı taraftarlar hiç susmadı.Bunlar çok önemli faktörler... 

Geçen hafta ki Fenerbahçe galibiyetinin de takıma büyük moral olduğu aşikar...Yeni yeni takımdaş olmaya başlayan takımlarda derbi galibiyetleri çok önemli ... 

Şu an için teknik heyeti ile futbolcuları ile taraftarı ile Beşiktaş doğru yolda ilerliyor. 

İlgili Konular: #beşiktaş #süper lig #Erzurumspor FK

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası: Bir ilki başardı
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası: Bir ilki başardı Vincenzo Italiano, Süper Lig'in son 25 sezonluk sürecinde Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk üç iç saha maçından da galibiyetle ayrılan ikinci yabancı teknik direktör oldu. Italiano, Beşiktaş'ta kariyerinde ilki de yaşadı.
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Maçı kazandık ama...'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Maçı kazandık ama...' Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmanın ardından maçın hakemine tepki gösterdi.
Eski hakemler Beşiktaş - Erzurumspor FK maçını yorumladı: İptal edilen golde karar doğru mu?
Eski hakemler Beşiktaş - Erzurumspor FK maçını yorumladı: İptal edilen golde karar doğru mu? Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti. Eski hakemler karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.