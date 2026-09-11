Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş doğru yolda ilerliyor'

Beşiktaş sahasında fazla yorulmadan maç iştahı ile çok net bir galibiyet aldı.

Maçın başından sonuna kadar oyuna girene çıkan her Beşiktaşlı oyuncu sahada basmadık yer bırakmadı.Sadece futbolcuları mı? Takımını desteklemeye gelen Beşiktaşlı taraftarlar hiç susmadı.Bunlar çok önemli faktörler...

Geçen hafta ki Fenerbahçe galibiyetinin de takıma büyük moral olduğu aşikar...Yeni yeni takımdaş olmaya başlayan takımlarda derbi galibiyetleri çok önemli ...

Şu an için teknik heyeti ile futbolcuları ile taraftarı ile Beşiktaş doğru yolda ilerliyor.