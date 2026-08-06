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Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş’ın sol stoper ve santrafor alması acil gerekli'

Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş’ın sol stoper ve santrafor alması acil gerekli'

6.08.2026 22:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş’ın sol stoper ve santrafor alması acil gerekli'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hradec Kralove’yi 1-0 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için kaleme aldı.
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hradec Kralove’yi 1-0 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş Semih’in golü ile deplasmandan çok önemli bir avantaj ile dönmeyi başardı. Özellikle ilk yarı da yaklaşık 20-25 dakika etkili oynayan kara kartal ikinci yarıda bir kişi eksik oynamasına rağmen etkili oyununu sürdürerek ve  Italiano’nun takımın eksik olmasına rağmen risk alarak Semih’i oyuna alması, takımı dikine oynatması olması gerekendi.

İkinci yarı da yine zaman zaman etkili oynayan Beşiktaş’ta hiç kuşkusuz sahanın en iyisi Nübel idi. Takıma çok iyi uyum sağladı. Şampiyonluk kaleciden geçer. Şu an için ilerisi çok iyi sinyaller verdi. 

Sezon başı olması rağmen ve de  henüz yapılması gerekli transferlerin daha yapılmamış olmasına rağmen alınan sonuçlar iyi olsa da acilen sol stoper ve de santraforun alınması acil gerekli.

Beşiktaş ,İstanbul da turu geçerek play-off’a kalacaktır."

İlgili Konular: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #Hradec Kralove

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