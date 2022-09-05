Melih Saatçı yazdı 'Dele Alli golünü atarak Beşiktaş’a yavaş yavaş ısınıyor'

05 Eylül 2022 Pazartesi, 00:01

Beşiktaş, Ankara deplasmanından zor da olsa 3 puan almayı başardı. Dolu stat da serin bir havada oynanan mücadelede artık Ankaragücü taraftarının misafir takıma konukseverliğini göstermesi gerekirken halen eskilerden gelen her ne varsa, ne olursa olsun onu içinde tutuyor. Oysa ki enerjilerini takımlarını desteklemeye daha çok harcasalar Ankaragücü takımı kısıtlı kadrosuna rağmen Süper lige de çok takımın canını yakabilir.

Beşiktaş önce ki haftalarda oynamış olduğu karşılaşmalarda ki gibi bir an önce işi bitirmek için çıkmadı. Ankaragücü karşısında daha kontrollü bir oyun oynamayı tercih etti. Oyun gücünü 90 dakikaya yaymak istedi. Geçtiğimiz haftalarda ikinci yarı oyundan düşen bir Beşiktaş vardı sahada.

Gerçek şu ki Beşiktaş takımını seyretmek zevk veriyor. Kadroya bakıyoruz Muleka’sı, Werghost’u, Dele Alli’si ve diğerleri iyi bir kadro var Beşiktaş’ta…Dele Alli golünü atarak Beşiktaş’a yavaş yavaş ısınıyor. Wergkost’un asisti klasına yakışırdı. Beşiktaş’ın sol kanadı iyi çalıştı. Masuaku performansını daha da arttırabilirse Beşiktaş’a çok katkı verir.Souza müthiş profesyonel,ne zaman ameliyat oldu ne zaman sahalara döndü inanılır gibi değil..

Muleka ve Werghost uyumu Beşiktaş’a çok katkı verir. Oynadığı futbol ile hiç şüphesiz şu an ligimizin en hazır takımı Beşiktaş. Takım kadrosuna baktığımızda çok etkili oyunculardan kurulu bir takım oldu.

Beşiktaş kadrosunu, teknik heyet iyi yönetebilirse Beşiktaş bu sene şampiyonluğun en güçlü adayıdır.