Melih Saatçı yazdı 'Ferenvaros takımı 10 kişi kalmasına rağmen alanları çok iyi kapattı'

09 Eylül 2022 Cuma, 00:04

Trabzonspor, Avrupa Ligi ilk maçında Ferencvaros takımı karşısında kötü bir futbol ortaya koydu.

Macar futbolunun lokomotif takımı Ferencvaros henüz maçın başlarında 10 kişi kalmasına rağmen yaklaşık 60 dakika oyunu 3-1 skor üstünlüğü ile tutmasını bildi.

Orta sahadan oyun kuramayan Trabzonspor kanatlardan da doğru düzgün bir atak yapamadı. Ferenvaros takımı 10 kişi kalmasına rağmen alanları çok iyi kapattı. Trabzonspor geriden oyunda kuramadı. Orta sahadan organize atak yapamayan bir Trabzonspor vardı sahada. Maç boyunca oyun kuramayan bir Trabzonspor takımı seyrettik.

Gomes her ne kadar gol atmış olsa da kaçırdığı net gol pozisyonu acemice idi.Topu kalecinin üzerinden aşırtsa pozisyon net gol idi. Kadro kalitesi ve değeri olarak Trabzonspor’un altında olan bir takıma karşı ve de üstelik maçın nerdeyse tamamını 10 kişi oynayan rakibine karşı skor üstünlüğünü kuramamak Trabzonspor adını çok sıkıntı verici bir durum.

Trabzonspor şampiyon takımı koruyup üzerine gerçekten ihtiyacı olan transferleri yapsaydı bu takım bu kadar dağınık görüntü vermezdi. Gelen oyuncuların bir ikisi dışında alınan oyuncular hangi kriterlere göre alındı ? sormak gerekir.