Melih Saatçı yazdı 'İsmael’in, Necip’i oyundan alması çok amatörce'

12 Eylül 2022 Pazartesi, 21:56

Beşiktaş her ne kadar klasik deyimle lig uzun bir maraton olsa da Başakşehir karşısında çok önemli bir 3 puan kaybetti.

Beşiktaş adına takımın özgüvenini yukarıya taşıması anlamında alınacak bir galibiyet çok önemliydi. Beşiktaş maç boyunca rakip takım kalesine atmış olduğu 21 şutun sadece 2’si Başakşehir kalesini bulabildi.Her ne kadar maç boyunca Beşiktaş etkili görünse de hücum anlamında Beşiktaşlı oyuncular bir türlü istenen seviyede rakibi zorlayamadı.

Başakşehir takımı kendi kendi yarı sahasına kapanırken Beşiktaş adına maçın büyük bölümü oyun doldur boşalt şeklinde geçti. Nathan Redmond daha ilk maçında takıma uyum sağlamış gibi göründü.Talha ve Tayfur oyunda kaldıkları süre içinde Beşiktaş’a katkı verebileceklerinin sinyallerini verdiler.Ersin kadro da varken Başakşehir maçı gibi önemli bir karşılaşmada Emre ile başlamak anlaşılır değil. Halbuki daha Türkiye kupası maçları var…

Beşiktaş’in iyi bir kadrosu var ama ne yazık ki iyi bir teknik direktörü yok. Ismael ise kenarda yerinde duramayan çok hareketli görüntüsünü taktiksel anlamda takımına katkı olarak veremedi. İsmael’in Necip’i oyundan alması çok amatörce idi. Haftalardır oynattığın oyuncunu yenilen golde ki hatasından sonra hemen taraftarın önüne atmak olmadı. Teknik direktörlük bu değil…Başakşehir teknik direktörü aynı futbolculuğun da ki davranış biçimlerini aynen devam ettiriyor. Bunu da kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum.