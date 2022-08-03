Melih Saatçı yazdı: 'Kopenhag, Avrupa Şampiyonu olmuş ülkenin takımı'

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:48

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele öncesi Melih Saatçı, eşleşmeyi Cumhuriyet.com.tr için yorumladı.

Melih Saatçı'nın yazısı şu şekilde:

"Trabzonspor, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam edememesi nedeni ile play off’u turunu geçerse yüksek bir gelirin sahibi olacak.

Değerli okurlarım geçen hafta ki yazımda 2 Ağustosta ki kura çekiminde ki muhtemel rakipleri incelediğimizde çıkabilecek en güçlü rakibin Danimarka futbolunun lokomotifi Kopenhag olacağını özellikle belirtmiştim.

Danimarka futbolu ile Türk futbolunu karşılaştırdığımızda rakibin bir ekol takımı olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. Öncelikle belirtmeliyim ki Kopenhag, Avrupa Şampiyonu olmuş ülkenin takımı.

Geçmişi başarılarla dolu Brondby takımı ile beraber ülke futbolunun en değerli takımlarından. Bizim ülke futbolunda ait artık kronik hastalık haline gelen rakip takımları küçümseme hastalığı aynen devam ediyor. Banko Trabzonspor yazılarına rastlamışınızdır. Savaş nedeni ile Yugoslavya takımının 1992 Avrupa futbol şampiyonasına alınmaması ile beraber turnuvaya iki hafta kala futbolcularının apar topar tatillerinden alınarak toplanan Danimarka Milli takımı o sene turnuvaya damga vurmuş, finalde Alman panzerlerini 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu.

Futbol geleneği olan, fiziğe dayalı futbol oynayan kulüp takımlarının asla küçümsenemeyeceği bir ekol. Kopenhag takımının özellikle savunma hattı her ne kadar son oynadıkları lig maçlarında pozisyon hataları yapsa da fiziğe dayalı oynayan adeta bir duvar. Stoper mevkiinde ki Denis transferi takıma güç kattı. Gol yollarında pozisyona girebilen bir takım. Özellikle sol kanatlarında ki Claesson kayda değer bir oyuncu.

Trabzonspor rakibini çok iyi analiz eder, rakibi ciddiye alırsa ki mutlaka almalı. Klas oyuncuları ile bu turu geçebilir."