Melih Saatçı yazdı 'Maçın hakkı ikinci yarıda ki futbolu ile Beşiktaş’ın idi'

16 Ekim 2022 Pazar, 22:56

Trabzonspor, 4-0’lık Monaco galibiyetinin büyük morali ile maça çıktı. Beşiktaş ise kendi saha ve seyircisi önünde alacağı galibiyet ile zirve iddiasını güçlendirmek istedi.

Maçın ilk yarısın da Trabzonspor daha etkin görüldü. Beşiktaş her ne kadar taraftarının da çoşkusu ile bir an önce golü atma çabasında olsa da Türk futbolunun kronik hastalığı olan yan toptan Gomez’in golüne engel olamadı. Kaleci Ersin ile beraber 8 Beşiktaşlı oyuncu bizim maçı seyrettiğimiz gibi Gomez’in kafayı çıkmasını ve golü atmasını seyrettiler. Larsen’ in kendi kalesine attığı gol ile ilk yarı berabere bitecek dereken Masuaku’ nun, Trazeguet’eye pas gibi hatası ile Trabzonspor ile ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarı da oyunun kontrolü tamamen Beşiktaş da idi. Trabzonspor adına Monaco maçının fiziksel etkileri ikinci yarı Trabzonspor da hissedilmiş olabilir. İkinci yarı, Trabzonspor gibi şampiyon olmuş bir takımın oyunu bu kadar kendi sahasında kabullenmesini fiziksel olarak Monoca maçının yorgunluğuna bağlayabilirsek de koca ikinci yarının tamamının nerdeyse Trabzonspor yarı sahasında oynanmasını da sadece yorgunluğa bağlamak fazla iyimserlik olur.

İkinci yarı Beşiktaş, sağlı sollu atak bindirmeleri ile çok etkili oldu ve golü de buldu. Muleka bu takımın ilk 11’inde mutlaka yer bulmalı. Bu tip oyucular oynaya oynaya takıma ısınır ve patlar. Beşiktaş’ın oyuncu kadrosu iyi bir kadro ve bu kadrodan iyi bir teknik heyet yönetimi ile verim alınabilir.

Maçın hakkı ikinci yarıda ki futbolu ile Beşiktaş’ın idi. Trabzonpor için kötü futboluna rağmen Beşiktaş deplasmanından alınan puan ve rakibine yenilmemek çok önemli idi. Beşiktaş ise kendi sahasında Başakşehir ve Fenerbahçe’den sonra Trabzonspor’u da yenemeyerek zirve iddiasında soru işaretleri bıraktı.