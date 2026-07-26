Melissa Vargas Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından hedefi belirledi!

VNL Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye, geriye düştüğü finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek tarihinde ikinci kez şampiyon oldu.

Melissa Vargas turnuvanın en iyi oyuncusu (MVP) seçildi. Maçın ardından milli oyuncular Melissa Vargas ve Sinead Jack-Kısal, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI

Melissa Vargas, şampiyon oldukları için mutluluğunu ifade ederken gözünü Avrupa Şampiyonası'na dikti.

Milli yıldız, “Ne söyleyebilirim? Büyük maçtı. Taraftara desteği için çok teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'nda da elimizden geleni yapacağız” dedi.

"BU MUHTEŞEM BİR HİS"

Milli takımda ilk kupasını kazanan Sinead Jack-Kısal ise şampiyonluğu taraftara hediye etti.

Milli oyuncu, “Bu muhteşem bir his. Sadece kendimiz için değil, ülkemiz ve vatandaşlarımız için kazandığımız için çok mutluyuz. Bize çok destek veriyorsunuz. Bugün çok çok mutluyuz. Çok teşekkürler” diye konuştu.