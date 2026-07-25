Melissa Vargas'tan final mesajı: 'Sayı sayı gidecek'

Takım olarak mücadeleyi hiç bırakmadıklarını belirten Vargas, finalde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK BÜYÜK MUTLULUK"

Çin karşısında her sayı için mücadele ettiklerini ifade eden milli voleybolcu, şunları söyledi:

"Her puan, her sayı için mücadele ettik. Finalde olmak harika. Benim için ve Türkiye için çok büyük mutluluk."