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Melissa Vargas'tan final mesajı: 'Sayı sayı gidecek'
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Melissa Vargas'tan final mesajı: 'Sayı sayı gidecek'

25.07.2026 16:25:00
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Cumhuriyet Spor
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Melissa Vargas'tan final mesajı: 'Sayı sayı gidecek'

Çin'i set vermeden 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas açıklamalarda bulundu. Milli voleybolcu, Brezilya karşılaşmasının yoğun ve çekişmeli geçeceğini söyledi.

Melissa Vargas'tan final mesajı: 'Sayı sayı gidecek'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşmanın ardından Melissa Vargas değerlendirmelerde bulundu.

Melissa Vargas'tan final mesajı: 'Sayı sayı gidecek'

Takım olarak mücadeleyi hiç bırakmadıklarını belirten Vargas, finalde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Melissa Vargas'tan final mesajı: 'Sayı sayı gidecek'

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK BÜYÜK MUTLULUK"

Çin karşısında her sayı için mücadele ettiklerini ifade eden milli voleybolcu, şunları söyledi:

"Her puan, her sayı için mücadele ettik. Finalde olmak harika. Benim için ve Türkiye için çok büyük mutluluk."

Melissa Vargas'tan final mesajı: 'Sayı sayı gidecek'

"YOĞUN BİR FİNAL OLACAK"

Brezilya ile oynanacak final karşılaşmasını da değerlendiren Vargas, çekişmeli bir mücadele beklediğini belirtti. Vargas, "Brezilya'ya karşı oldukça yoğun bir final olacak. Sayı sayı gidecek bir maç olacak" dedi.

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