Menajeri açıkladı: Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Mohamed Salah gelişmesi

Beşiktaşlı taraftarların transfer tezahüratlarıyla gündeme gelen Mohamed Salah için menajeri Ramy Abbas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

TARAFTARLARDAN SALAH TEZAHÜRATI

Beşiktaş taraftarları hep bir ağızdan "Ya Allah Bismillah, Mohamed Salah" şeklinde tezahüratta bulundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların transfer beklentisine gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.

MENAJERİNDEN GELECEK AÇIKLAMASI

Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas da oyuncunun transfer sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Abbas, "Mohamed'in gelecek sezon nerede oynayacağını hâlâ bilmiyoruz... ama çok yakında öğrenebiliriz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Mısırlı futbolcunun geleceğine ilişkin kararın kısa süre içinde netleşebileceği belirtildi.

RÜŞTÜ REÇBER'DEN FLAŞ İDDİA

Rüştü Reçber, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın taraftarların Salah tezahüratına verdiği tepkiyi değerlendirerek transferin tamamlandığını iddia etti.

Rüştü Reçber, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan, Salah'ı bitirmiş. Bilgiye dayalı söylüyorum. Ben, başkanın ifadesini gördüm, beden dili… (Salah tezahüratları sonrası) Serdal ağabeyi tanıyorum ben."