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Menajeri yeni talepte bulundu: Beşiktaş'ta Salah transferinde bir kriz daha
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Menajeri yeni talepte bulundu: Beşiktaş'ta Salah transferinde bir kriz daha

27.07.2026 10:58:00
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Cumhuriyet Spor
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Menajeri yeni talepte bulundu: Beşiktaş'ta Salah transferinde bir kriz daha

Beşiktaş'ta Mohamed Salah transferinde belirsizlik sürüyor. Yıldız oyuncunun menajerinin, imaj hakları ve forma satışından pay gibi beklentilerini yukarı çekmesinin siyah beyazlı yönetimden olumlu yanıt bulmadığı iddia edildi.

Menajeri yeni talepte bulundu: Beşiktaş'ta Salah transferinde bir kriz daha

Beşiktaş'ın, transferi büyük çaba sarf ettiği Mohamed Salah ile yapılan görüşmelerde final aşamasına gelindiği öne sürüldü. Siyah beyazlıların, Mısırlı yıldıza son teklifini ilettiği ve beklemeye geçtiği belirtildi.

Menajeri yeni talepte bulundu: Beşiktaş'ta Salah transferinde bir kriz daha

İSTENİLEN PAY KONUSUNDA SIKINTI ÇIKTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 34 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Ramy Abbas, menajerlik ücretini 7.5 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya düşürse de bu kez de imaj hakları ve forma satışı üzerinden istenilen pay konularında sıkıntı çıktı.

Menajeri yeni talepte bulundu: Beşiktaş'ta Salah transferinde bir kriz daha

İmaj hakkı ve forma satışından pay için beklentilerini yukarı çeken Abbas'ın bu talebi kabul görmedi. Yapılan hesaplara göre; talep edilen bu rakamlar, hedeflere ulaşılması halinde neredeyse maaş kadar tutacak.

Menajeri yeni talepte bulundu: Beşiktaş'ta Salah transferinde bir kriz daha

Haberde, siyah beyazlı yönetimin Salah'a yaptığı son teklife de yer verilirken, maaş ve bonuslar dahil olmak üzere bu rakamın 20 milyon Euro'ya yaklaştığı öne sürüldü.

Menajeri yeni talepte bulundu: Beşiktaş'ta Salah transferinde bir kriz daha

BEŞİKTAŞ'TAN OLUMLU YANIT GELMEDİ

Forma satışı ve reklam anlaşmaları gibi gelirlerle transferin maliyetini karşılamayı düşünen Beşiktaş'ın, bu nedenle Salah cephesinden bu kalemler için gelen talebe olumlu yanıt vermediği kaydedildi.

Menajeri yeni talepte bulundu: Beşiktaş'ta Salah transferinde bir kriz daha

Yapabilecekleri en iyi teklifi sunduklarını belirten siyah beyazlı yetkililerin Ramy Abbas ile bir görüşme daha yapacakları ve transferin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz noktalanacağı iddia edildi.

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