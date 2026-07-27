Menajeri yeni talepte bulundu: Beşiktaş'ta Salah transferinde bir kriz daha

Beşiktaş'ın, transferi büyük çaba sarf ettiği Mohamed Salah ile yapılan görüşmelerde final aşamasına gelindiği öne sürüldü. Siyah beyazlıların, Mısırlı yıldıza son teklifini ilettiği ve beklemeye geçtiği belirtildi.

İSTENİLEN PAY KONUSUNDA SIKINTI ÇIKTI Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 34 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Ramy Abbas, menajerlik ücretini 7.5 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya düşürse de bu kez de imaj hakları ve forma satışı üzerinden istenilen pay konularında sıkıntı çıktı.

İmaj hakkı ve forma satışından pay için beklentilerini yukarı çeken Abbas'ın bu talebi kabul görmedi. Yapılan hesaplara göre; talep edilen bu rakamlar, hedeflere ulaşılması halinde neredeyse maaş kadar tutacak.

Haberde, siyah beyazlı yönetimin Salah'a yaptığı son teklife de yer verilirken, maaş ve bonuslar dahil olmak üzere bu rakamın 20 milyon Euro'ya yaklaştığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'TAN OLUMLU YANIT GELMEDİ Forma satışı ve reklam anlaşmaları gibi gelirlerle transferin maliyetini karşılamayı düşünen Beşiktaş'ın, bu nedenle Salah cephesinden bu kalemler için gelen talebe olumlu yanıt vermediği kaydedildi.