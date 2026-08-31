Menajerinden transfer iddialarına yanıt: 'Aleksey Batrakov bunu hiç düşünmedi'

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov için Rusya'dan açıklama geldi. 21 yaşındaki futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, Batrakov için gelen sorulara yanıt verdi.

Kuzmichev'in açıklamaları şu şekilde:

-"Zenit, bu yaz Batrakov ile ilgilendi mi?"

Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev: "Sadece menajerler aracılığıyla, Zenit'ten doğrudan bir temas olmadı.

Zenit'i temsil eden aracılar, kulübün Aleksey'i kadrosuna katmakla ilgilendiğini söylediler. Bu durum hem bu yaz hem de geçen yaz yaşandı."

BATRAKOV'DAN ZENIT YANITI

-"Ne tür bir yanıt verildi?"

Vladimir Kuzmichev: "Aleksey, Rusya içinde bir transfer düşünmedi. Onun için Lokomotiv, forma giydiği bir kulüpten daha fazlasıdır. Onun gelişmesini sağlayan Lokomotiv ve bir Avrupa kulübüne katılma hayali vardı."

-Aleksey, Lokomotiv'e, Rusya'ya dönerse sadece onlara geri döneceğine dair bir söz verdi mi?

Vladimir Kuzmichev: "Böyle bir durum yok, bu konu hiç konuşulmadı bile."

BATRAKOV İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni kadrosuna kattığı Batrakov, Göztepe ile oynanan maçta ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.