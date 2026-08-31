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Menajerinden transfer iddialarına yanıt: 'Aleksey Batrakov bunu hiç düşünmedi'

Menajerinden transfer iddialarına yanıt: 'Aleksey Batrakov bunu hiç düşünmedi'

31.08.2026 17:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Menajerinden transfer iddialarına yanıt: 'Aleksey Batrakov bunu hiç düşünmedi'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcusu Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Rus futbolcu hakkındaki transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı.
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Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov için Rusya'dan açıklama geldi. 21 yaşındaki futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, Batrakov için gelen sorulara yanıt verdi.

Kuzmichev'in açıklamaları şu şekilde:

-"Zenit, bu yaz Batrakov ile ilgilendi mi?"

Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev: "Sadece menajerler aracılığıyla, Zenit'ten doğrudan bir temas olmadı.

Zenit'i temsil eden aracılar, kulübün Aleksey'i kadrosuna katmakla ilgilendiğini söylediler. Bu durum hem bu yaz hem de geçen yaz yaşandı."

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BATRAKOV'DAN ZENIT YANITI

-"Ne tür bir yanıt verildi?"

Vladimir Kuzmichev: "Aleksey, Rusya içinde bir transfer düşünmedi. Onun için Lokomotiv, forma giydiği bir kulüpten daha fazlasıdır. Onun gelişmesini sağlayan Lokomotiv ve bir Avrupa kulübüne katılma hayali vardı."

-Aleksey, Lokomotiv'e, Rusya'ya dönerse sadece onlara geri döneceğine dair bir söz verdi mi?

Vladimir Kuzmichev: "Böyle bir durum yok, bu konu hiç konuşulmadı bile."

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BATRAKOV İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni kadrosuna kattığı Batrakov, Göztepe ile oynanan maçta ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.

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