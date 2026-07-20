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Menajerinin taleplerinin ardından... Beşiktaş'tan Mohamed Salah transferinde yeni karar

Menajerinin taleplerinin ardından... Beşiktaş'tan Mohamed Salah transferinde yeni karar

20.07.2026 09:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Menajerinin taleplerinin ardından... Beşiktaş'tan Mohamed Salah transferinde yeni karar

Beşiktaş, Mohamed Salah ile prensip anlaşmasına varırken, yıldız futbolcunun temsilcisi Ramy Abbas'ın 5-6 milyon Euro'yu bulan ek maliyet çıkarmasının ardından siyah beyazlı ekip strateji değiştirme kararı aldı. Beşiktaş'ın, Mohamed Salah ile bire bir görüşme yaparak problemi aşmaya çalışacağı iddia edildi.

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Liverpool ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mohamed Salah'ın transferini bitirmeye çok yaklaşan Beşiktaş, Mısırlı oyuncunun menajerinden gelen ek talepler sonrasında yeni bir strateji belirledi.

Siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Salah transferinde yaşanan son durumu dün açıklamış ve "Medyada Salah'la anlaştığımız haberi çıkar çıkmaz oyuncunun menajeri, mali taleplerini gündeme getirdi ve komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir şekilde kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu zannetmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

34 yaşındaki futbolcuya yıllığı toplam 12 milyon Euro'dan 2 sezonluk sözleşme öneren ve prensipte anlaşan siyah beyazlılar, Salah'ın temsilcisi Ramy Abbas'ın ek komisyon talebi üzerine kararlı bir duruş sergiledi.

SALAH İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 5-6 milyon Euro'yu bulan ek maliyet artışını kabul etmeyen siyah beyazlılar, Başkan Adalı'nın "Bu rakamlardan haberi olduğunu zannetmiyoruz" dediği Mohamed Salah ile bire bir görüşme yaparak problemi aşmaya çalışacak. Beşiktaş'ta şimdi gözler Salah'tan gelecek cevapta. 

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