Menajeriyle yapılan görüşmenin ardından... Beşiktaş'ta Mohamed Salah gelişmesi

Mohamed Salah'ın transferi için girişimlerine devam eden Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, cuma günü Mohamed Salah transferini tamamlamak için büyük çaba ortaya koydu.

Winwin'de yer alan habere göre, Mohamed Salah'ın menajeri Rami Abbas, oyuncunun Beşiktaş'a transferinin tamamlanması için komisyon ücretinde indirime gitmeyi kabul etti.

Beşiktaş, sözleşme imzalamaya hazırlanıyor ve anlaşmayı sonuçlandırmak için Mohamed Salah'ın menajeriyle komisyon detaylarının netleşmesini bekliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Salah'ın temsilcisi istediği 7.5 milyon Euro'luk komisyonda indirime gitti ve Başkan Serdal Adalı'nın önerdiği rakama yaklaştı.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçen günlerde, "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz" demişti.