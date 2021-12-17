'Merdedes pilotu Lewis Hamilton Formula 1'i bırakıyor' iddiası

17 Aralık 2021 Cuma, 16:00

Geçtiğimiz hafta sonu Abu Dhabi'de yapılan nefes kesen yarışı son turda yaşanan müthiş çekişme sonucunda Red Bull pilotu Max Verstappen kazanmış, Mercedes ise FIA'nın kararına öfke kusmuştu.

Mercedes pilotu Hamilton Yas Marina'daki yarışta son 5 tura kadar Verstappen'in en az 10 saniye önünde girmişti fakat Latifi'nin kazası sonrası her şey değişti.

Güvenlik aracı sonrası yarışılan son turda Verstappen, Hamilton'u geçmiş ve dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Mercedes ise kaza sonrası yarış hakemlerinin aldığı karara büyük tepki göstermişti.

Yaşananlardan sonra yarış dünyasını şok eden bir iddia ortaya atıldı. Hamilton'ın son yaşanan olaylardan sonra Formula 1 pilotluğunu bırakacağı iddia edildi.

WOLFF'TAN İLGİNÇ ÇIKIŞ: 'UMARIM DEVAM EDER"

Şaşırtan iddiayı destekleyen açıklamalarda bulunan Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, Hamilton'ın yarışın ardından "acı ve sıkıntının" üstesinden gelmek için mücadele edeceklerini ancak böyle tartışmalı bir şekilde şampiyonluğu kaybetmenin hayal kırıklığının, Hamilton'ı çıkış kapısına doğru itmemesini umduğunu açıkladı.