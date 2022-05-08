Merih asist yaptı, Atalanta iki maç sonra kazandı
İtalya Serie A'da Atalanta, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın asist yaptığı maçta Spezia'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'da Atalanta, Spezia ile deplasmanda karşı karşıa geldi. Alberto Picco'da oynanan karşılaşmayı Atalanta, 3-1'lik skorla kazandı.
Atalanta, maçın 16. dakikasında Luis Muriel ile 1-0 öne geçti. Spezia bu gole 30. dakikada Daniele Verde ile karşılık verdi. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, ikinci yarının başında oyuna dahil olurken, takımının 73. dakikada Berat Djimsiti ile 2-1 öne geçtiği golün asistini yaptı.
Maçta son sözü söyleyen isim ise Mario Pasalic oldu. Hırvat futbolcu, 87. dakikada takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atalanta mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Atalanta, ligde iki maç sonra kazandı ve puanını 59 yaptı. Spezia 33 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Milan deplasmanına gidecek. Spezia, Udinese ile karşılaşacak.
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