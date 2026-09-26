Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: 'Hakem de emin değildi'

Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında Türkiye, Fransa'ya 1-0 yendi. Ay yıldızlılarda Uğurcan Çakır, 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Maçın ardından milli futbolcular, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda kaptan olarak sahaya çıkan Merih Demiral, üzgün olduklarını söyledi.

Milli futbolcu, "Çok üzgünüz. Maçın hakkı bu değildi. İkinci yarıya iyi başladık. Golü yedik maalesef. 10 kişi kalmamıza rağmen gol atabilirdik. Önümüzde 3 maç var şimdi. Onlardan en iyi sonucu alıp yolumuza devam ederiz umarım. Hakemin yanına gittim, hakem de emin değildi. VAR'dan izlemesine rağmen yüzde 50 50 olduğunu söyledi. Kırmızı kart değildi. Basitti. Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar. Gereken mücadeleyi gösterdik. Çok üzgünüz" dedi.