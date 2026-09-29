Cumhuriyet Gazetesi Logo
Merih Demiral İtalya yenilgisinin ardından özür diledi: 'Utanç duyuyoruz'

Merih Demiral İtalya yenilgisinin ardından özür diledi: 'Utanç duyuyoruz'

29.09.2026 00:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Merih Demiral İtalya yenilgisinin ardından özür diledi: 'Utanç duyuyoruz'

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Merih Demiral, 4-1 mağlup oldukları İtalya maçının ardından görüşlerini aktardı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup olmasının ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, alınan ağır yenilginin ardından sorumluluğun futbolcularda olduğunu belirterek Türkiye'den özür diledi.

"UTANÇ DUYUYORUZ"

Merih Demiral, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizden özür dileriz. Bize yakışmadı. Utanç duyuyoruz bu mücadeleden. Başka söylenecek bir şey yok."

Image

"HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Kalan iki maça dikkat çeken Merih, bu karşılaşmaları en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

Merih Demiral, "İki maç var şimdi, o maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Halkımızdan özür dileriz. Sorumluluk biz futbolcularda" diye konuştu.

İlgili Konular: #türkiye #italya #Uluslar Ligi #Merih Demiral

İlgili Haberler

Fransa, Belçika deplasmanında üç puanı son dakikalarda kaptı!
Fransa, Belçika deplasmanında üç puanı son dakikalarda kaptı! Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Belçika'yı 1-0 mağlup etti.
Roberto Mancini'den galibiyet açıklaması: 'İstediğim oyun bu değildi ama...'
Roberto Mancini'den galibiyet açıklaması: 'İstediğim oyun bu değildi ama...' İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, 4-1 kazandıkları Türkiye maçının ardından görüşlerini aktardı.
Bursa'da tribünlerden Vincenzo Montella ile TFF'ye istifa çağrısı!
Bursa'da tribünlerden Vincenzo Montella ile TFF'ye istifa çağrısı! UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk eden Türkiye'de, teknik direktör Vincenzo Montella ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) için tribünlerden istifa sesleri yükseldi.