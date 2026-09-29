Merih Demiral İtalya yenilgisinin ardından özür diledi: 'Utanç duyuyoruz'

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup olmasının ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, alınan ağır yenilginin ardından sorumluluğun futbolcularda olduğunu belirterek Türkiye'den özür diledi.

"UTANÇ DUYUYORUZ"

Merih Demiral, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizden özür dileriz. Bize yakışmadı. Utanç duyuyoruz bu mücadeleden. Başka söylenecek bir şey yok."

"HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Kalan iki maça dikkat çeken Merih, bu karşılaşmaları en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

Merih Demiral, "İki maç var şimdi, o maçları en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Halkımızdan özür dileriz. Sorumluluk biz futbolcularda" diye konuştu.