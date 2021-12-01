Merih Demiral ve Berkan Kutlu'dan anlamlı destek
Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'nın (TODEV), "Fark Yok Sevgi Var" projesine milli futbolcularımız Merih Demiral ile Berkan Kutlu destek oldu.
Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'nın (TODEV), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında başlattığı "Fark Yok Sevgi Var" projesinin bu yıl ikincisi düzenleniyor.
Özel bireylerin; sanat, medya ve iş dünyasından birçok ünlü kişiyi fotoğrafladığı proje kapsamında Türkiye'yi, İtalya Serie A'da başarıyla temsil eden Merih Demiral ve Galatasaray'ın 23 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Berkan Kutlu desteklerini sundu.
Açılacak sergide yer alacak Merih Demiral'ın fotoğrafını 9 yaşındaki Salim Sıraç çekerken, Berkan Kutlu'nun fotoğrafını ise 10 yaşındaki Tuğra Mete Bülbül çekti.
"Fark Yok Sevgi Var" sergisi 3 Aralık Cuma günü saat 15.00'de Beyoğlu Belediyesi'nde kapılarını açacak.
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