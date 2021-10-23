Merih Demiral'dan Ronaldo mesajı: Bazı şeyler değişti

23 Ekim 2021 Cumartesi, 08:56

Atalanta forması giyen milli stoper Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında eski takım arkadaşı Ronaldo'ya karşı oynadı. Merih maç sonrası ilginç mesajlar verdi.

Merih Demiral, sosyal medya hesabından Ronaldo ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. İlk olarak "Kardeşim seni görmek güzel" ifadelerini kullanan milli defans oyuncu kalp emojisine yer verdi. Merih Demiral ikinci fotoğrata ise Portekizli yıldızla ikili mücadelesini paylaştı ve "Bazı şeyler değişti" yazdı. Merih yazının sonuna ise gülücük emojisi koydu.



