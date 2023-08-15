Merih Demiral'dan sürpriz transfer: Al Hilal ile anlaştı!
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen Merih Demiral, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile anlaştı.
Milli stoper Merih Demiral sürpriz bir transfere imza atıyor.
İtalyan ekibinde gözden çıkarılan Merih Demiral'ın yeni adresinin Suudi Arabistan olacağı iddia edildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Ahli, Merih Demiral transferi için oyuncu ve Atalanta ile anlaşma sağladı.
Haber detayında Merih Demiral'ın 24 saat içinde Al Ahli'ye imza atacağı bilgisi geçildi.
20 MİLYON EURO
Merih Demiral için Al Ahli'nin Atalanta'ya 20 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia ediliyor.
Atalanta, Merih Demiral'ın bonservisini geçtiğimiz sezon başında 21 milyon euro karşılığında Juventus'tan almıştı.
2022-23 sezonunda Serie A'da 28 maça çıkan Merih Demiral 1 de gol katkısı vermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Halil Konakcı'ya Diyanet incelemesi
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Bir tekel saldırısı daha!
- İllerdeki altın miktarı belli oldu!
- Toplu sözleşme için iktidar ilk teklifini açıkladı
- Epözdemir'in çıkışının ardından Altaylı'dan açıklama
- Zonguldak'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- İYİ Parti'den Bahçeli'ye bir yanıt daha
- CHP kongresinde 'İmamoğlu' polemiği
- Yarım milyon kişi daha iyi yaşam koşulları için göç etti