Merih Demiral'dan sürpriz transfer: Al Hilal ile anlaştı!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 08:13

Güncelleme: 15.08.2023 - 08:17

Milli stoper Merih Demiral sürpriz bir transfere imza atıyor.

İtalyan ekibinde gözden çıkarılan Merih Demiral'ın yeni adresinin Suudi Arabistan olacağı iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Ahli, Merih Demiral transferi için oyuncu ve Atalanta ile anlaşma sağladı.

Haber detayında Merih Demiral'ın 24 saat içinde Al Ahli'ye imza atacağı bilgisi geçildi.

20 MİLYON EURO

Merih Demiral için Al Ahli'nin Atalanta'ya 20 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia ediliyor.

Atalanta, Merih Demiral'ın bonservisini geçtiğimiz sezon başında 21 milyon euro karşılığında Juventus'tan almıştı.

2022-23 sezonunda Serie A'da 28 maça çıkan Merih Demiral 1 de gol katkısı vermişti.