Merih Demiral'dan Jorge Jesus paylaşımı!

Atalanta'da forma giyen milli savunma oyuncusu Merih Demiral, Jorge Jesus ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 23:50
Merih Demiral'dan Jorge Jesus paylaşımı!
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Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'den Jorge Jesus ile flaş bir paylaşım yaptı.

Milli oyuncu yaptığı paylaşımda Jesus'un üzerinde büyük emeği olduğunu dile getirdi.

Merih, "Uzun yıllar sonra hocamla hasret giderdik. Üzerimde emeği çok büyük" ifadelerini kullandı.

İşte Merih Demiral'in paylaşımı:


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