Merih Demiral'dan Jorge Jesus paylaşımı!

24 Eylül 2022 Cumartesi, 23:50

Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'den Jorge Jesus ile flaş bir paylaşım yaptı.

Milli oyuncu yaptığı paylaşımda Jesus'un üzerinde büyük emeği olduğunu dile getirdi.

Merih, "Uzun yıllar sonra hocamla hasret giderdik. Üzerimde emeği çok büyük" ifadelerini kullandı.

İşte Merih Demiral'in paylaşımı: