Merih Demiral'ın golü Atalanta'nın galibiyetine yetmedi

11 Eylül 2022 Pazar, 16:14

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Atalanta, konuk ettiği Cremonese ile 1-1 berabere kaldı.

Serie A'da haftaya ilk sırada giren Atalanta, düşme hattındaki Cremonese'ye ağırladı.

Atalanta kadrosundaki Merih Demiral, 90 dakikada sahada kaldı. Milli oyuncu maçın 74. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti ve Serie A'daki ilk gol sevincini yaşadı.

Bu golden 4 dakika sonra Cremonese, 78. dakikada Emanuele Valeri'nin golü ile beraberliği yakaladı ve maç da 1-1 sona erdi.

Atalanta, puanını 14'e çıkarırken Cremonese'nin, 2 puanı bulunuyor.