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Mert Günok'tan A Milli Takım'a veda kararı: 'Benim için büyük bir gururdu'

Mert Günok'tan A Milli Takım'a veda kararı: 'Benim için büyük bir gururdu'

18.09.2026 11:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mert Günok'tan A Milli Takım'a veda kararı: 'Benim için büyük bir gururdu'

A Milli Takım'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, yaptığı açıklamayla A Milli Takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

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A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Mert Günok, milli takım kariyerine son verdiğini açıkladı.

Günok, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamada milli formayla yaşadığı önemli anları ve kariyerindeki dönüm noktalarını anlattı.

Günok, 24 Mayıs 2012'de ilk kez A Milli Takım formasını giydiğini hatırlatırken, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı özel anın kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Mert Günok, A Milli Takım formasıyla 2012'den bu yana 31 maçta görev yaptı.

MİLLİ TAKIM'A VEDA ETTİ

Mert Günok, milli takım kariyerini sonlandırdığını şu sözlerle duyurdu:

"Benim için büyük bir gururdu 

24 Mayıs 2012… Milli formayı ilk kez sırtıma geçirip sahaya çıktığım gün…

Her Türk futbolcunun hayalini kurduğu milli formayı o gün sırtıma geçirdiğimde, bugünlerin geleceğini pek düşünmüyorsunuz. Hayat; başarılarla, hayal kırıklıklarıyla, bazen mutlu, bazen mutsuz ama her şeyin geçici olduğunu bilerek çalışmaya ve çabalamaya devam ederek geçiyor. Çalışmak ve vazgeçmemek benim için her zaman anahtar kelimeler oldu.

Milli Takım forması altında sayısız kamp geçirdim ama katıldığım kamp sayısına göre forma bulduğum süre belki de az kaldı. Kaleci olmanın cilvelerinden biri de bu.

Oynadığım zaman, Türk bayrağını göğsümde taşımanın gururuyla elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Oynamadığım zamanlarda ise oynayan arkadaşlarıma destek oldum. Çünkü kutsal olan sadece sahada olmak değil; Türk bayrağı altında mücadele edebilme şerefine erişmektir.

2020 Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında çok iyi performans sergilememe rağmen pandemi nedeniyle finaller 2021'e ertelendi. O finallerde oynayamadığımda çok üzülmüştüm. Üstüne bir de bir futbolcunun yaşayabileceği en ağır sakatlıklardan birini yaşadım ama ne hayallerimden ne de kendimden vazgeçtim.

Ve Allah bana 2024'te, tüm ülkenin gururla izlediği ve Milli Takım duygusunun yeniden yeşerdiği başarılı bir turnuva oynamayı nasip etti. Kariyerimdeki en özel kurtarışlardan biri olan ve sevgili Özkan Öztürk'ün anlatımıyla belki de birçok çocuğu kaleci olmaya özendiren o an…

Futbol hayatım boyunca birçok maça çıktım, birçok başarı yaşadım. Ama kendi ülkemin insanlarını bu kadar mutlu eden bir anın içinde olmak benim için her şeyden değerliydi.

Bugün ise söylemesi kolay olmayan bir kararın zamanının geldiğini düşünüyorum ve Milli Takım kariyerime veda ediyorum.

Birlikte oynadığım takım arkadaşlarıma, üzerimde emeği olan hocalarıma ve yıllarca bizim için çalışan tüm emekçilerimize teşekkür ederim.

Ve tabii ki güzel ülkemin güzel insanlarına…

Dünyanın neresinde oynarsak oynayalım desteğinizi hep hissettik. Beraber üzüldük, beraber sevindik. Bu formayı giyerken ülkemi ve milyonlarca insanımızı temsil etmek benim için her zaman çok özel bir duygu oldu.

Her şey için teşekkürler."

Mert Günok böylece 2012'de başlayan A Milli Takım kariyerini sonlandırdığını kamuoyuna duyurdu.

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